Eşini hastaneye götürürken kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde rahatsızlanan eşini hastaneye götüren kişinin kaza yapması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Eşini hastaneye götürürken kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı
Son Güncelleme:

Yamaçova Mahallesi'nde Mehmet Karaçalıoğlu (46) yönetimindeki 27 AIL 125 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tarlaya uçtu.

Hatay’da intihar girişimi engellendiHatay’da intihar girişimi engellendiYurt

EŞİNİ HASTANEYE GÖTÜRÜRKEN KAZA YAPTI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI

Kazada sürücü hayatını kaybetti, araçta bulunan eşi Gönül Karaçalıoğlu, Tuğba Karaçalıoğlu ve Gönül Evlioğlu yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Eşini hastaneye götürürken kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı - Resim : 2Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Şehitkamil Devlet Hastanesi ve 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybeden Kaaçalıoğlu’nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Eşini hastaneye götürürken kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı - Resim : 3

# kaza # hastane # eşi # 1 ölü 3 yaralı
Çok Okunanlar
İl olmaya en yakın ilçeler belli oldu: Türkiye'de il sayısı 100'e çıkacak mı?
İl olmaya en yakın ilçeler belli oldu: Türkiye'de il sayısı 100'e çıkacak mı?
Alkol zehirlenmesine ne iyi gelir: İlk yardım ve önlemler
Alkol zehirlenmesine ne iyi gelir: İlk yardım ve önlemler
Banka promosyon ödemelerinin zamanlaması ve detayları
Banka promosyon ödemelerinin zamanlaması ve detayları
1 ölü 6 yaralı
1 ölü 6 yaralı
Dünyanın en iyi çorbaları
Dünyanın en iyi çorbaları
Öne Çıkanlar Ekonomist Hakan Topkurulu'dan KKM Yorumu: "Ucube Bir Uygulama!" - Ulusal Kanal - Gün Ortası Ekonomist Hakan Topkurulu'dan KKM Yorumu: "Ucube Bir Uygulama!" - Ulusal Kanal - Gün Ortası Beşiktaş'ın Lingard ısrarı sürüyor! Beşiktaş'ın Lingard ısrarı sürüyor!