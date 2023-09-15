Hatay’da intihar girişimi engellendi

İntihar girişimini gören vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi sonucu intihar girişimini polis ve itfaiyeciler engelledi.

Hatay’da intihar girişimi engellendi
Hatay’da intihar girişimini polis ve itfaiyeciler engelledi
Editör: Süleyman Daban
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Hatay’ın Dörtyol ilçesinde intihar girişiminde bulunan şahıs, itfaiye ve polis ekipleri tarafından ikna edilerek intihardan vazgeçti.
Edinilen bilgiye göre olay, öğlen saatlerinde Dörtyol ilçesi Kaymakamlık binasının önünde meydana geldi. Bir kişinin intihara kalkıştığını gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve polis ekiplerinin ikna ettiği vatandaş intihardan vazgeçti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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