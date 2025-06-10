Eski çalışan, maaş kavgasında patronunu öldürdü

Olay, Huzurevleri Mahallesi 12. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, eczane sahibi Ufuk Yıldız ile kimliği henüz belirlenemeyen eski çalışanı arasında maaşını alamama nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma esnasında eski çalışan silahla Yıldız’a saldırdı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.