Eski eşini otomobiliyle çarparak yaraladı! Samsun'da kan donduran olay

Samsun'un Bafra ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Eski karısı F.B. ile buluşan M.A, yaşadıkları tartışmanın ardından araçtan inen F.B'ye otomobiliyle çarpıp olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan F.B hastaneye kaldırılırken gözaltına alınan M.A, adliyeye sevk edildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Eski eşini otomobiliyle çarparak yaraladı! Samsun'da kan donduran olay
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Samsun'un Bafra ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Olayın meydana geldiği adres, Samsun-Sinop kara yolu Osmanbeyli kavşağı oldu.

Edinilen bilgiye göre, 36 yaşındaki M.A, 29 yaşındaki eski karısı F.B. ile konuşmak için buluştu. Araç içinde yaşanan tartışma sonrası F.B. araçtan indi, M.A. ise otomobiliyle F.B'ye çarparak olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve ambulans ekibi yönlendirildi.

Ağır yaralanan F.B, Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. F.B, daha sonra Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, şüpheli M.A'yı İshaklı Mahallesi'ndeki adresinde yakalayıp gözaltına aldı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan M.A, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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