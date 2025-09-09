Eski HDP İlçe Başkanı silahlı kavgada hayatını kaybetti

Muş’un Bulanık ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Tarafların birbirlerine ateş açması sonucu eski HDP Bulanık İlçe Başkanı Derar Koca ve Şeref Arslanhayatını kaybetti.

Kavgada yaralanan 3 kişi, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı bildirildi.