Eski nişanlı dehşeti: Sokak ortasında anne ve kıza kurşun yağdırdı, sonra intihar etti

İzmir’in Çiğli ilçesinde yaşanan kan donduran olayda, bir kişi eski nişanlısını ve onun annesini sokak ortasında silahla vurduktan sonra intihar etti. Olayda saldırgan ile eski nişanlı hayatını kaybederken, anne ağır yaralandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Eski nişanlı dehşeti: Sokak ortasında anne ve kıza kurşun yağdırdı, sonra intihar etti
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Olay, saat 17.00 sıralarında Çiğli ilçesi Yeni Mahalle’deki Park Yaşam Ataşehir Sitesi girişinde meydana geldi. İddiaya göre, 35 yaşındaki Necati Yorğun, eski nişanlısı Selen Sakın’ın (41) yanına geldi. Taraflar arasında başlayan tartışmaya Sakın’ın annesi Serpil K. (70) da dahil oldu. Kısa süre sonra tartışma büyüdü ve Yorğun, yanında getirdiği tabancayla anne ve kıza ateş etti. Ardından aynı silahla kendi göğsüne ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölge güvenlik çemberine alınırken, sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Selen Sakın’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Serpil K. ve Necati Yorğun ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak saldırgan Yorğun, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Hayatını kaybeden Selen Sakın ve Necati Yorğun’un cenazeleri, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Serpil K’nin hastanedeki tedavisi sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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