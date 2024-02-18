Eskişehir'de 4 TGB'li gözaltına alındı

Türkiye Gençlik Birliği üyesi dört genç gözaltına alındı. Gelişmeyi TGB resmi Twitter hesabı üzerinden duyurdu.



Açıklamada, AK Parti İl Başkanlığı önünde HÜDA PAR’lı vekillerin Meclis’e sokulmasını protesto eden 4 TGB’linin gözaltına alındığı duyuruldu.



TGB açıklamasında "Şeyh Saitçi, bölücü Atatürk düşmanlarının Meclisimize sokulmasını protesto etmek suç değildir" ifadeleri kullandı.



Bölücü açıklamalarla gündeme gelen HÜDA PAR son olarak Atatürk'ü hedef almıştı.



HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Faruk Dinç, "Dedemiz Şeyh Said nasıl ihanet etti acaba? İngiliz şapkasını mı taktı? Ya da şapkayı takmayanları mı astı? Ezanımızı mı yasakladı? Yoksa Batı hayranı mı oldu? İngilizlere göz kırpmak için Dersim ve Zilan'da Kürtleri mi katletti? Bunları da ben soruyorum" ifadelerini kullandı.