Kahramanmaraş tanıtım günlerinde yöresel lezzetler

Kahramanmaraş İl Tanıtım Günleri İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yapıldı. Yöresel lezzetler İstanbullulara sunuldu. Etkinlik Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerde zarar gören esnafa destek için düzenlendi.

Kahramanmaraş tanıtım günlerinde yöresel lezzetler

Kahramanmaraş depremi ile sarsılan esnafa İstanbul’da destek fuarı düzenledi. İstanbullular Atatürk Havalimanı’nda Kahramanmaraş İl Tanıtım Günlerinde buluştu.

Tanıtım günlerine Kahramanmaraş Milletvekili Profesör Doktor Vahit Kirişçi, Kahramanmaraş Milletvekillerinden Mehmet Şahin, Tuğba Köksal, İstanbul Valisi Davut Gül, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de katıldı.

Fuar’da meşhur Kahramanmaraş dondurmasını yeme yarışı düzenlendi.

Fuar’da birçok yöresel lezzetler İstanbulluların beğenisine sunuldu.
Etkinlikte konuşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, kentin hızla normale döndüğünü dile getirdi.

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