Eskişehir’de aile hekimini darp eden anne tutuklandı

Fevziçakmak Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan A.D. isimli sağlık personeline, oğluna rapor verilmediği için saldıran Y.C. adlı kadın, polis tarafından gözaltına alınmıştı. Y.C., emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolüne götürüldü ve "Görevi Başındaki Sağlık Çalışanını Kasten Yaralama" suçlamasıyla Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Y.C., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.