Eskişehir’de aile hekimini darp eden anne tutuklandı

Eskişehir'de bir anne, oğluna rapor vermediği gerekçesiyle bir kadın aile hekimine saldırmıştı. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Eskişehir’de aile hekimini darp eden anne tutuklandı
Yayınlanma: Güncellenme:

Fevziçakmak Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan A.D. isimli sağlık personeline, oğluna rapor verilmediği için saldıran Y.C. adlı kadın, polis tarafından gözaltına alınmıştı. Y.C., emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolüne götürüldü ve "Görevi Başındaki Sağlık Çalışanını Kasten Yaralama" suçlamasıyla Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Y.C., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul’da kuvvetli yağış alarmı: AKOM’dan vatandaşlara tedbir çağrısıİstanbul’da kuvvetli yağış alarmı: AKOM’dan vatandaşlara tedbir çağrısıHava Durumu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

aile hekimi hekime şiddet
Günün Manşetleri
Bahar Candan ve 5 kişi suç örgütü davasında tahliye edildi
Narin Güran’ın ismi kuaför dükkanında kullanıldı
Gazze’deki zulüm 350. gününde, sessizlik suça ortak olmaktır
Bartholomeos’un Yunanistan’daki faaliyetlerine tepki
Teröristler etkisiz hale getirildi
Hakkari'de uçak kazası
Fatih Karahan, TBMM'de sunum yapacak
AKOM'dan İstanbul'a sağanak uyarısı
Tüketici güven endeksi yükseldi
23 şehirde GÜRZ-15 operasyonları
Çok Okunanlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni kararlar
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den ABD'ye "Hazırız" mesajı Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den ABD'ye "Hazırız" mesajı
Hakkari'de uçak kazası Hakkari'de uçak kazası
36 yaşındaki mühendis av tüfeğiyle canına kıydı 36 yaşındaki mühendis av tüfeğiyle canına kıydı
23 şehirde GÜRZ-15 operasyonları 23 şehirde GÜRZ-15 operasyonları