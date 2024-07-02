Eskişehir’de kayıp olan profesörün cesedi bulundu: Prof. Dr. Bekir Karasu kimdir? Bekir Karasu nereli? Kaç yaşında?

27 Haziran Perşembe günü evinden çıkan ve aracına bindikten sonra bir daha haber alınamayan Prof. Dr. Bekir Karasu'nun kaybolması üzerine, endişelenen yakınları polise başvurdu. Bunun üzerine polis, geniş çaplı bir arama ve inceleme başlattı. Aramalar sonucunda, Prof. Dr. Karasu'nun cesedi Karacaşehir mevkiinde, Porsuk Çayı'nda bulundu.

BEKİR KARASU KİMDİR?

Prof. Dr. Bekir Karasu, Eskişehir Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü'nde görevli saygın bir akademisyendi.

HAYATI VE KARİYERİ

Doğum ve Eğitim: Bekir Karasu'nun doğum yeri ve tarihi hakkında ayrıntılı bilgi bulunmamakla birlikte, yüksek öğrenimini Malzeme Bilimi ve Mühendisliği alanında tamamlamış ve bu alanda lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini almıştır.

Akademik Kariyer: Kariyerine çeşitli üniversitelerde öğretim üyesi olarak başlayan Karasu, malzeme bilimi ve mühendisliği alanında önemli çalışmalara imza atmıştır. ESTÜ'deki görevi süresince birçok lisansüstü tez danışmanlığı yapmış, ulusal ve uluslararası düzeyde pek çok makale yayımlamıştır. Ayrıca çeşitli akademik ve endüstriyel projelerde aktif rol almıştır.

Araştırma Alanları: Prof. Dr. Karasu, malzeme bilimi, kompozit malzemeler, nanomalzemeler ve malzeme karakterizasyon teknikleri gibi uzmanlık alanlarında önemli çalışmalar yapmış ve bu alanlarda büyük ilgi görmüştür.

Ödüller ve Katkılar: Akademik kariyeri boyunca birçok ödül kazanmış ve bilimsel topluluklar tarafından tanınmıştır. Öğrencilerine ve meslektaşlarına ilham kaynağı olmuş, eğitime ve bilime önemli katkılarda bulunmuştur.

NE OLMUŞTU?

27 Haziran Perşembe günü evinden ayrılan Prof. Dr. Bekir Karasu, dört gün süren arama çalışmaları sonucunda Karacaşehir mevkiinde Porsuk Çayı'nda ölü olarak bulundu. Bu acı kayıp, ailesi, öğrencileri ve meslektaşları tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı.

Prof. Dr. Bekir Karasu, bilim dünyasına yaptığı katkılar ve akademik başarıları ile anılmaya devam edecektir.