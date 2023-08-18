Eskişehir'de magandalar yine iş başında

Eskişehir'de Tepebaşı Belediyesinin Fevzi Çakmak Mahallesi Güleç Sokak'ta bulunan parkındaki banklara, piknik masalarına, spor aletlerine, çöp kutularına ve çocuk oyun grubuna zarar verildi.

Tepebaşı Belediyesinin kent halkının hoşça ve keyifle vakit geçirebilmesi adına hizmete sunduğu parklar, hırsızlar ve şehir magandalarının hedefi oldu.

Fevzi Çakmak Mahallesi Güleç Sokak'ta bulunan ve 2021 ile 2022 yıllarında verilen zarar sonrası yenilenerek vatandaşın kullanımına sunulan parkın yine spor aletlerine, oyun alanlarına ve oturma banklarına, kendini bilmez kişilerce zarar verildiği görüldü.

"HEP BİRLİKTE SAHİP ÇIKMALIYIZ"

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri konuya ilişkin değerlendirmelerinde, kent halkının ödemiş olduğu vergiler ile hizmete dönüşen uygulamaların, kendini bilmeyen kişilerce ısrarla ve defalarca tahrip edilmesine seyirci kalınamayacağı belirtildi. Yetkililer, vatandaşları kendilerine sunulan hizmetlere ve ortak kullanım malzemelerine sahip çıkarak, Tepebaşı Belediyesine ve güvenlik güçlerine ulaşarak bu kişileri engellemeye davet etti.