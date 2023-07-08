Esnaf yeni KDV oranlarına böyle tepki gösterdi!

Pazartesi günü yürürlüğe girecek KDV uygulamasına esnaf tepkili. Girdi maliyetleri her geçen gün ağırlaşıyor diyen İzmir Lokantacılar Başkanı Doğan Kılıç, "Bu yüklerle küçük esnafın ayakta durması zor" dedi.

Özgür Doğu Saymaz Özgür Doğu Saymaz
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Zamların ardı arkası kesilmiyor. Cumhurbaşkanı Kararı'yla katma değer vergileri de arttırıldı. Esnaf bu yeni yüke tepkili.

Küçük esnafın girdi maliyetleriyle başı dertte. Her kaleme yapılan zam cepten gidiyor. Yeni zamların da müşteriye yansıması zor görülüyor.

Lokantacıların uzun zamandır KDV konusunda mağdur olduğu biliniyor. Malzeme alırken yüzde 1, sattıklarında ise yüzde 8 KDV ödeniyor. Aradaki yüzde 7'lik fark esnafın cebinden çıkıyor. Lokanta esnafı bu durumun ortadan kalkması için pandemiden bu yana mücadele ediyor.

Hal böyleyken Lokantacılar, KDV oranının yüzde 1'e düşürülmesini talep etti, ancak bugün karşılaştıkları oran yüzde 10 oldu.

İzmir Lokantacılar Başkanı Doğan Kılıç, bu durumun sürdürülemez olduğunu belirtti. Kepenklere kilit vurulabilir dedi.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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