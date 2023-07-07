Orman alanlarına girişler yasaklandı! 81 ile genelge gönderildi

Sıcaklıkların artmasıyla yeniden gündeme gelen orman yangınlarına karşı sıkı önlemler alındı.

81 ile orman yasaklarıyla ilgili genelge gönderen İçişleri Bakanlığı, risk taşıyan orman alanlarına da 31 Ekim'e kadar girişleri yasakladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden de ekim sonuna kadar geçerli olan genelgeyi yayınladı.

ORMAN ALANLARINA KAMP YASAĞI

Ormanlık alanlarda kamp işletmeleri haricinde çadır kurmak ve kamp yapmak yasaklandı.

Bu yaz düğün yapacakları da yakından ilgilendiren bir karar alındı. Organizasyonlarda, eğer ormanlık alanların yakınındaysa dilek feneri gibi yangına neden olacak maddeler bulunmayacak.

Alınan kararların denetlenmesi için de polis ve jandarma devriyeleri sıklaştırılırken, yangının olduğu yerlere sivil vatandaşlar sokulmayacak.