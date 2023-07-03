İzmir'de ekmeğin fiyatında büyük artış! Gramajı düştü, fiyatı yükseldi...

Zamların ardı arkası kesilmiyor. İzmir’de 5 lira olan ekmek artık 7 liradan satılıyor.

İzmirliler yeni tarifeyle beraber ekmeği yüzde 40 zamlı alacak. Bununla beraber gramaj da düştü. 210 gram olan ekmek artık 200 gram olarak üretilecek.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmek fiyatlarında Temmuz ayı itibariyle asgari ücrete yapılan artışın da yansımasının olacağını söylemişti. Balcı, konuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

- Bazı vilayetlerde bu 200 gram 7 lira olarak uygulanır, bazı vilayetlerde 210 gram 7,5 lira olarak uygulanır. İle göre farklılık arz edebilir; ama 200-220 gram bandında değişiklik arz edebilir.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu ve İzmir Fırıncılar Odası tarafından belirlenen yeni tarife kentte uygulanmaya başladı.