Eskişehir'den Denizli'ye giden yolcu treninde yangın çıktı! İşte o anlar
Eskişehir’den saat 11:10’da hareket eden ve Denizli’ye giden yolcu treninin vagonunda yangın çıktı. Denizli’ye az bir mesafe kala çıkan yangında yaralanan olmazken, trende bulunan yolcular tahliye edildi.
Eskişehir-Denizli arasında sefer yapan trenin lokomotifinde yangın çıktı.
Saat 11.10 Eskişehir'den hareket eden Pamukkale Ekspresi, Kaklık istasyondan hareket ettikten kısa süre sonra lokomotiften duman gelmesi sonucu durdu. Dört vagonlu trenin lokomotifinden çıkan dumanlar vagonlara ulaştı.
Lokomotif, vagonlardan ayrılarak yangının vagonlara sıçraması engellendi. Trende bulunan yolcular tahliye edildi
Bazı yolcular kendi imkanlarıyla Denizli’ye varmak üzere trenin yanından ayrıldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.