Eskişehir'den Denizli'ye giden yolcu treninde yangın çıktı! İşte o anlar

Eskişehir-Denizli arasında sefer yapan trenin lokomotifinde yangın çıktı.

Saat 11.10 Eskişehir'den hareket eden Pamukkale Ekspresi, Kaklık istasyondan hareket ettikten kısa süre sonra lokomotiften duman gelmesi sonucu durdu. Dört vagonlu trenin lokomotifinden çıkan dumanlar vagonlara ulaştı.

Lokomotif, vagonlardan ayrılarak yangının vagonlara sıçraması engellendi. Trende bulunan yolcular tahliye edildi

Bazı yolcular kendi imkanlarıyla Denizli’ye varmak üzere trenin yanından ayrıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.