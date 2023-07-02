Eskişehir'den Denizli'ye giden yolcu treninde yangın çıktı! İşte o anlar

Eskişehir’den saat 11:10’da hareket eden ve Denizli’ye giden yolcu treninin vagonunda yangın çıktı. Denizli’ye az bir mesafe kala çıkan yangında yaralanan olmazken, trende bulunan yolcular tahliye edildi.

Son Güncelleme:

Eskişehir-Denizli arasında sefer yapan trenin lokomotifinde yangın çıktı.

Saat 11.10 Eskişehir'den hareket eden Pamukkale Ekspresi, Kaklık istasyondan hareket ettikten kısa süre sonra lokomotiften duman gelmesi sonucu durdu. Dört vagonlu trenin lokomotifinden çıkan dumanlar vagonlara ulaştı.

Lokomotif, vagonlardan ayrılarak yangının vagonlara sıçraması engellendi. Trende bulunan yolcular tahliye edildi

Bazı yolcular kendi imkanlarıyla Denizli’ye varmak üzere trenin yanından ayrıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

# Denizli # tren # yangın # Eskişehir # denizli

Benzer Videolar

Kurban Bayramı'nın son günü kana bulandı Kurban Bayramı'nın son günü kana bulandı
Hırsızlık yaparken yakalanan zanlıdan ilginç taktik Hırsızlık yaparken yakalanan zanlıdan ilginç taktik
Eskişehir'de yolcu otobüsü devrildi Eskişehir'de yolcu otobüsü devrildi
Tuzla'da geri dönüşüm deposu yandı Tuzla'da geri dönüşüm deposu yandı
DEDAŞ üreten çiftçiye engel oluyor DEDAŞ üreten çiftçiye engel oluyor
Muğla'da ormanlık alanda yangın çıktı Muğla'da ormanlık alanda yangın çıktı
Altın dolu çantayı polise teslim ettiler! Altın dolu çantayı polise teslim ettiler!
İstanbul Valisi Davut Gül'den deprem açıklaması! İstanbul Valisi Davut Gül'den deprem açıklaması!
İstanbul TEM Otoyolu'nda trafik kazası! İstanbul TEM Otoyolu'nda trafik kazası!
İstanbul'da yollar boş kaldı! İstanbul'da yollar boş kaldı!
Togg şehit çocuğunun sünnet arabası oldu Togg şehit çocuğunun sünnet arabası oldu
Ankara Barosu'ndan LGBT propagandası Ankara Barosu'ndan LGBT propagandası
Çok Okunanlar
1 İstanbul'a sağanak yağış geliyor
2 Vücutta biriken pis kanı temizleyen besinler
3 İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?
4 Soğan kabuklarını sakın çöpe atmayın!
5 Mel Gibson nasıl ünlü oldu?