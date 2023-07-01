Kurban Bayramı'nın son günü kana bulandı! Makas atan sürücü 4 kişinin hayatına mal oldu

Hız yaptı, makas atarak araçların arasından geçmeye çalıştı. Felakete neden oldu. Kuralları hiçe sayan bir sürücü 4 kişinin hayatına mal oldu.

İzmir'in Menderes ilçesinde 4 kişinin hayatını kaybettiği 21 kişinin yaralandığı kaza, araç kamerasınca görüntülendi.

Görüntülerde, Gaziemir ilçesinden Torbalı yönüne ilerleyen otomobilin, aynı yönde ilerleyen ve makas atan hafif ticari aracın çarpması sonucu kontrolden çıkması yer alıyor.

Karşı şeride geçen otomobil, minibüsle çarpışıyor.

Kazayla ilgili soruşturmayı yürüten jandarma ekipleri, makas atan aracın sürücüsü Y.K'yi gözaltına aldı.

Eskişehir'de de yolcu otobüsü şarampole devrildi. Yaralanan 35 kişi kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde zincirleme trafik kazası ulaşımda aksamaya neden oldu.

Otoyolun İstanbul istikameti 2. viyadük mevkisinde 18 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası yaşandı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 6 kişi sağlık personelince ayakta tedavi edilirken, 4 kişi hastaneye kaldırıldı.