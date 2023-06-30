Tuzla'da geri dönüşüm deposu yandı! Marmaray seferleri durduruldu

İstanbul Tuzla'da geri dönüşüm depolama alanında yangın çıktı. Yangın sebebiyle Marmaray seferlerinde aksama yaşandı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Yayla Mahallesi Piri Reis Caddesi'ndeki geri dönüşüm depolama alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Bu arada, hattın yangın çıkan alana yakınlığı nedeniyle önlem amaçlı durdurulan Marmaray seferleri, yangının söndürülmesinin ardından normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# İstanbul # Marmaray # istanbul # tuzla

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