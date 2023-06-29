Altın dolu çantayı polise teslim ettiler! Erzurum'da gençlerden örnek davranış

Erzurum’da iki genç, örnek bir davranış sergiledi. Yerde buldukları altın dolu çantayı polis merkezine götürdüler. Polis ekipleri altınları sahibine teslim etti.

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Yerde bir çanta buldular. İçinde altınlar vardı. Doğruca polisin yolunu tutular.

Erzurum’un Hınıs ilçesinde Abdulkerim Aydilek ve Ebubekir Ulu, bayram alışverişi için çarşı merkezinde dolaşıyordu. Yerdeki çantayı fark ettiler. Çantada altın bilezik, yüzük, kolye gibi değeri yaklaşık 500 bin lirayı bulan altınları gördüler. Hemen Hınıs Polis Merkezi Amirliğine gittiler.

Çantanın bulunduğu civardaki kamera kayıtları incelendi. Polisler, Necibe Fırat isimli kadının araca binerken çantayı düşürdüğünü tespit etti. Necibe Fırat, merkeze çağrıldı.

Kaybettiği altınları gördükten sonra büyük mutluluk yaşayan Fırat’a altınları teslim edildi. Fırat ve eşi, hem polislere hem de altınları bulan gençlere teşekkür etti. Bununla da yetinmediler. Gençlere, çok ısrar edip, sonucunda kişi başı biner lira hediye verdiler.

# Altın # erzurum # çanta

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