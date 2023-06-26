İstanbul'da yollar boş kaldı! Megakentte alışılmadık görüntüler
Haftanın ilk gününde İstanbul’da alışılmadık görüntüler vardı… Bayram tatilini şehir dışında geçirmek isteyenlerin, ayrılmasıyla İstanbul’da yollar boş kaldı.
Tatilciler gitti, İstanbul’da yollar boşaldı.
Bayram tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşların kentten ayrılmasıyla, haftanın ilk gününde İstanbul’da alışılmadık görüntüler yaşandı.
İstanbul’da yollar boş kaldı; boğaz köprüleri, D-100 ve E-5 Karayolları, Haliç Köprüsü ve Mecidiyeköy yönünde araçlar rahatlıkla ilerledi.
Trafik yoğunluk haritasında saat 08.30'da trafiğin yüzde 8 olduğu görüldü.