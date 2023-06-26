İstanbul'da yollar boş kaldı! Megakentte alışılmadık görüntüler

Haftanın ilk gününde İstanbul’da alışılmadık görüntüler vardı… Bayram tatilini şehir dışında geçirmek isteyenlerin, ayrılmasıyla İstanbul’da yollar boş kaldı.

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Tatilciler gitti, İstanbul’da yollar boşaldı.

Bayram tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşların kentten ayrılmasıyla, haftanın ilk gününde İstanbul’da alışılmadık görüntüler yaşandı.

İstanbul’da yollar boş kaldı; boğaz köprüleri, D-100 ve E-5 Karayolları, Haliç Köprüsü ve Mecidiyeköy yönünde araçlar rahatlıkla ilerledi.

Trafik yoğunluk haritasında saat 08.30'da trafiğin yüzde 8 olduğu görüldü.

# istanbul # Kurban Bayramı # Bayram tatili

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