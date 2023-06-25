Yabancı uyruklu hastaya öncelik mi veriliyor? Bakanlık'tan açıklama geldi

Yabancı uyruklu hastaya öncelik tanınması iddiası yeniden gündeme geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca iddiayı yalanladı.

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5 yıl öncesine ait olan yabancı uyruklu hastalara öncelik tanınma iddiası yeniden gündemde.

Sosyal medyada dönen iddialara karşı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yanıt gecikmedi.

Bakan Koca, bahsi geçen hastanın uyruğundan değil acil durumundan öncelik aldığını açıkladı:

- Sosyal medyada zaman zaman yabancı uyruklu hastaların öncelikli hasta muamelesi gördüğü iddia edilmektedir. Poliklinik hizmetlerimizde öncelik durumu Yönetmelikle belirlenmiştir ve birinci sırada Acil Vakalar gelmektedir. Haberlerde kullanılan ve 5 yıl öncesine ait olduğu tespit edilen görselde adı geçen hastaya “öncelik” tanınmasına neden olan durum, iddia edildiği gibi uyruğu değil, polikliniğe Acilden sevk edilmiş olmasıdır. Fotoğrafı belli maksatlarla paylaşanlara geçmiş olsun.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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