Batman Ziraat Odası Başkanı'ndan planlı üretim çağrısı! Nizamettin Aydiş beklentilerini sıraladı

Girdi maliyetleri aldı başını gidiyor, çiftçi pahalıya üretiyor, vatandaş kilo değil tane alıyor. Tarımda işler iyi gitmiyor.

Batman Ziraat Odası Başkanı Nizamettin Aydiş, göreve yeni gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan beklentilerini sıraladı. Planlı üretim çağrısı yaptı.

Çiftçinin en büyük sorunu girdi maliyetleri. Tarım politikalarının düzelmesini isteyen Batman Ziraat Odası Başkanı Nizamettin Aydiş, ithale karşı çıktı.

Gübreye gelen zamlar ürün rekoltesini bile etkiledi. Çiftçi pahalı olduğu için tarlasına az gübre attı. Çözüm yerli üretim.