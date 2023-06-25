Bayram yoğunluğu başladı! Otoyollarda trafik böyle kilitlendi

Sakarya'dan geçen otoyollarda, Kurban Bayramı tatili için yola çıkan vatandaşların kullandığı araçların oluşturduğu yoğunluk dronla görüntülendi.

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Bayram tatilini memleketleri ya da tatil beldelerinde geçirmek için İstanbul ve çevre illerden hareket edenlerin yolculukları, akşam saatlerinde de yoğunluğa neden oldu.

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde trafik durma noktasına geldi. Otoyollarda İstanbul istikametinde ise trafik akışı normal seyrinde ilerledi.

Karayolları, polis ve jandarma ekipleri ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürdüğü güzergahın Kuzey Marmara Otoyolu kısmında da yoğunluk yaşanıyor.

Anadolu Otoyolu ile Kuzey Marmara Otoyolu'nun birleştiği Hendek kesiminde de trafik akışı yavaş ilerliyor.

Öte yandan D-100 kara yolunun Akyazı ve Hendek kesiminde trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.

Akşam saatlerinde güzergahlarda yaşanan trafik yoğunluğu dron ile görüntülendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# sakarya # bayram

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