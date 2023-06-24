Sakarya'da tarım alanlarını sel vurdu

Sakarya'nın Hendek ilçesinde tarımla uğraşan 7-8 köyde şiddetli yağış tarım arazilerine büyük zarar verdi. Arazilerin yüzde 80'i su altında kaldı. Hendek Ziraat Odası Başkanı Hayri Duran, çiftçilerin gelecek sene üretim yapabilmesi için desteğe ihtiyacı olduğunu söyledi.

Son Güncelleme:

BAHTİYAR BODUR / ULUSAL KANAL MUHABİRİ

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki tarım alanların birçoğunu sel vurdu. Arazilerin son hali içler acısı.

Ürünler su ve çamur içinde kaldı, ayak basmak mümkün değil. Selden zarar gören arazilerin masrafı 7 milyondan fazla.

Hendek Ziraat Odası Başkanı Hayri Duran çiftçinin ayağa kalkabilmesi için el uzatması gerektiğini söyledi.

Sadece tarım alanları değil bazı dükkanlar da selden nasibini aldı.

İlçede yaşayanlar daha önce böyle sağanak görmediklerini söylüyor.

Temizlik çalışması yapan esnafın zararı büyük. 

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Sakarya # sakarya # hendek # sel felaketi

Benzer Videolar

İTÜ'de bu kez işçiler ayaklandı İTÜ'de bu kez işçiler ayaklandı
CHP'li İzmir Belediyesi'nde mali kriz CHP'li İzmir Belediyesi'nde mali kriz
Tuzla Belediyesi deprem yardımlarını sürdürüyor Tuzla Belediyesi deprem yardımlarını sürdürüyor
CHP'li yönetimden depremzedelere tebligat CHP'li yönetimden depremzedelere tebligat
Mağdur çiftçi ineğini satmak zorunda kaldı Mağdur çiftçi ineğini satmak zorunda kaldı
O faya dikkat! Prof. Dr. Sözbilir uyardı O faya dikkat! Prof. Dr. Sözbilir uyardı
İzmir'de Harmandalı çıkmazı İzmir'de Harmandalı çıkmazı
Marmaris'te yanan alanlar yeniden yeşerdi Marmaris'te yanan alanlar yeniden yeşerdi
LGBT yürüyüşüne polis izin vermedi LGBT yürüyüşüne polis izin vermedi
Ezidiler kutsal mekanları için mücadele ediyor Ezidiler kutsal mekanları için mücadele ediyor
Samsun'da evleri su bastı Samsun'da evleri su bastı
Diyarbakır'daki vahşetle ilgili 3 kişi tutuklandı Diyarbakır'daki vahşetle ilgili 3 kişi tutuklandı
Çok Okunanlar
1 Lanetlenmiş Kuldhara'ya ne oldu?
2 Kapadokya’da nerelere gidilir?
3 İstanbul'a yakın hafta sonu gezilecek yerler
4 Putin Wagner'in durumundan haberdar
5 Tarım ve Orman Bakanlığı o iddiaları yalanladı