Sakarya'da tarım alanlarını sel vurdu

BAHTİYAR BODUR / ULUSAL KANAL MUHABİRİ

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki tarım alanların birçoğunu sel vurdu. Arazilerin son hali içler acısı.

Ürünler su ve çamur içinde kaldı, ayak basmak mümkün değil. Selden zarar gören arazilerin masrafı 7 milyondan fazla.

Hendek Ziraat Odası Başkanı Hayri Duran çiftçinin ayağa kalkabilmesi için el uzatması gerektiğini söyledi.

Sadece tarım alanları değil bazı dükkanlar da selden nasibini aldı.

İlçede yaşayanlar daha önce böyle sağanak görmediklerini söylüyor.

Temizlik çalışması yapan esnafın zararı büyük.