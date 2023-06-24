Sakarya'da tarım alanlarını sel vurdu
Sakarya'nın Hendek ilçesinde tarımla uğraşan 7-8 köyde şiddetli yağış tarım arazilerine büyük zarar verdi. Arazilerin yüzde 80'i su altında kaldı. Hendek Ziraat Odası Başkanı Hayri Duran, çiftçilerin gelecek sene üretim yapabilmesi için desteğe ihtiyacı olduğunu söyledi.
BAHTİYAR BODUR / ULUSAL KANAL MUHABİRİ
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki tarım alanların birçoğunu sel vurdu. Arazilerin son hali içler acısı.
Ürünler su ve çamur içinde kaldı, ayak basmak mümkün değil. Selden zarar gören arazilerin masrafı 7 milyondan fazla.
Hendek Ziraat Odası Başkanı Hayri Duran çiftçinin ayağa kalkabilmesi için el uzatması gerektiğini söyledi.
Sadece tarım alanları değil bazı dükkanlar da selden nasibini aldı.
İlçede yaşayanlar daha önce böyle sağanak görmediklerini söylüyor.
Temizlik çalışması yapan esnafın zararı büyük.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi
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