CHP'li İzmir Belediyesi'nde mali kriz! İşçiler Tunç Soyer'in kapısına dayandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi mali açıdan zor günler geçiriyor. Belediye kasası deyim yerindeyse tam takır kuru bakır. Belediye şirketi İZELMAN ve İZENERJİ'de çalışan 18 bin işçi geriye dönük maaş farkını alamadı. Bayram ikramiyeleri de yatmayınca işçiler Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in kapısına dayandı.

Emekçiler Soyer’i uyardı. Bayram ikramiyeleri yatmazsa işçiler yarım gün iş bırakma karaı aldı.

Belediye bürokratları işçilere 23 Haziran günü ikramiyelerin yatacağını bildirdi. Fakat bu söz de tutulmadı. Ödeme için emekçilere “pazartesi günü belki” denildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan memurların ödemelerinde de aksamalar yaşanıyor. Memurların da geriye dönük ikramiye farkı ödenmedi.

Ayrıca toplu iş sözleşmesi gereği yapılacak 500'er liralık gıda yardımı da verilmedi.