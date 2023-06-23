Tuzla Belediyesi deprem yardımlarını sürdürüyor

Tuzla Belediyesi deprem bölgesinde yaraları sarmaya devam ediyor. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da belediye tarafından kurulan 3 konteyner kenti ziyaret etti ve artan sıcaklar için her konteynere klima takılması talimatı verdi.

Tuzla Belediyesi, iki büyük depremin yaşandığı Hatay'da çalışmalarına devam ediyor. Kırıkhan ilçesinde yaraları sarmayı ve temel belediyecilik hizmetlerini aralıksız sürdürüyor

Tuzla Belediyesi tarafından kurulan 3 ayrı konteyner kentte 250 aile yaşıyor.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve eşi Gönül Elleri Çarşısı Gönüllüsü Dr. Fatma Yazıcı da yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde konteyner kentleri ziyaret ederek depremzede aileler ve çocuklar ile bayramlaştı.

Başkan Yazıcı, Kırıkhan’da artan sıcak nedeniyle her konteynere de klima takılması konusunda talimat verdi.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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