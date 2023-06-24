İTÜ'de bu kez işçiler ayaklandı! Rektörlüğe yürüdüler

Toplu sözleşme görüşmelerinin tıkandığı İstanbul Teknik Üniversitesi’nde işçiler, hakları için yürüdü. Tez-Koop-İş Sendikası üyesi işçiler, üniversite kampüsünde yaptıkları eylemde, mesai ücretlerinin ortadan kaldırılmaya çalışıldığını belirtti.

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İstanbul Teknik Üniversitesi’nde toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı. İşçiler, Üniversite kampüsünden haklarını haykırdı.

İstanbul Teknik Üniversitesinde çalışan Tez-Koop-İş üyesi işçiler, Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde 3 ayı aşkın süredir anlaşma sağlanamaması üzerine üniversite kampüsünde eylem yaptı.

İTÜ yemekhanesi önünde toplanan işçiler, rektörlüğe yürüdü. Yürüyüş boyunca talepleri içeren sloganlar atıldı.

Tez-Koop-İş Genel Örgütlenme Sekreteri Çağdaş Duyar, toplu sözleşme görüşmelerinde işveren sendikasının mesai ücretlerini düşürerek, kazanılmış hakları gasp etmeye çalıştığını söyledi.

Duyar, eflasyon ve hayat pahalılığına dikkat çekti. TİS görüşmelerinin bir an önce sonuçlandırılmasını istedi. “Haklarımızı gasp ettirmeyiz” diyen Çağdaş Duyar, işvereni de uyardı..

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# İstanbul Teknik Üniversitesi # TezKoopİş

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