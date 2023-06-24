Aşırı yağışlar üzümü vurdu! Denizli'de üzüm bağlarında külleme ve mildiyö hastalığı çıktı

Türkiye bu yıl yağış açısından geçen yıla göre oldukça iyi bir dönem geçirdi. Çiftçi iyi verim beklerken bu kez de ürünlerde bazı hastalıklar oluştu. Denizli'de üzüm bağlarında külleme ve mildiyö hastalığı baş gösterdi.

Sabri Kasapoğlu Sabri Kasapoğlu
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Yağmur yağdı diye sevinemediler, aşırı yağış üzüm bağlarında hastalığa neden oldu.

Denizli Türkiye’nin önemli sofralık ve şaraplık üzüm yetiştiren illerinden biri. Çal ve Bekilli ilçelerinde üreticiler sıkıntılı günler yaşıyor. Aşırı yağış hastalığa neden oldu.

Üzüm bağlarında külleme ve mildiyö hastalığı çiftçiyi mağdur etti.

Girdi maliyetleri yetmezmiş gibi bir de hastalıkla mücadele için masraf yapılacak.

Üreticiler zararın karşılanmasını istiyor.  

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# külleme hastalığı # üzüm # denizli

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