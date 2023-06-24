Aşırı yağışlar üzümü vurdu! Denizli'de üzüm bağlarında külleme ve mildiyö hastalığı çıktı

Yağmur yağdı diye sevinemediler, aşırı yağış üzüm bağlarında hastalığa neden oldu.

Denizli Türkiye’nin önemli sofralık ve şaraplık üzüm yetiştiren illerinden biri. Çal ve Bekilli ilçelerinde üreticiler sıkıntılı günler yaşıyor. Aşırı yağış hastalığa neden oldu.

Üzüm bağlarında külleme ve mildiyö hastalığı çiftçiyi mağdur etti.

Girdi maliyetleri yetmezmiş gibi bir de hastalıkla mücadele için masraf yapılacak.

Üreticiler zararın karşılanmasını istiyor.