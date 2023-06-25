Taksici müşteri beğenmedi: "Taksimetre bozuk" dedi

İstanbul'da kangrene dönüşen taksi sorunu bitmek bilmiyor. Bazı taksicilerin kısa mesafe yolcu almamaları, taksimetre açmamaları, müşteri olarak yabancı turistleri tercih etmeleri ve onlardan fazla ücret istemeleri Taksim'de kameralara yansıdı.

El kaldırdı, çevirdi, konuştu, derdini anlattı olmadı. Bir daha denedi, uzun süre bekledi nafile. Taksici müşteriyi yine beğenmedi.

Taksiye binmek artık lüks değil çileye dönüştü. Ziraa artık siz değil taksiciler müşteriyi tercih ediyor. İstediği şartlara uyarsanız sizi kabul ediyor ve gideceğiniz yere götürüyor.

İstanbul Taksim meydanı yerli ve yabancı yüzbinlerce kişinin uğrak noktalarından biri. Taksicilerle vatandaşların arasında yaşanan mücadele kameralara yansıdı.

Kimi taksici kısa mesafe olduğu için yolcu almıyor. Kimi de taksimetreyi açmak istemiyor.

Taksicilerden biri trafik polislerine yakalandı, taksimetre açmadığı için hakkında işlem yapıldı. Araç 10 gün trafikten men edilirken taksiciye 4 bin 62 TL para cezası kesildi. Taksi ise çekiciye yüklenerek otoparka götürüldü.

Benzer görüntüler kentin birçok noktasında aynı. Taksiye binmeye çalışan vatandaşlar uzun süre beklemek zorunda kaldı.

Vatandaşlar artık taksi sorununa çözüm istiyor, yollarda kalmak istemiyor.

# taksi # istanbul

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