Besiciler girdi maliyetlerinden yakındı: Hatay'da kurban pazarında alıcılar bekleniyor
Hatay'da besiciler kurban pazarında alıcıları bekliyor. Yem fiyatlarının yüksekliğinden yakının çiftçiler, desteklerin yeterli olmadığını söyledi.
Hüseyin Güler
Hatay'ın İskenderun ilçesinde besiciler sanayi bölgesinde kurbanlıklarını satmaya çalışıyor.
Besicilerin sorunları aynı. Çiftçinin alım gücü düşük, yem ise çok pahalı.
Üreticiler kurban pazarından hükümete çağrı yaptı. Genç besiciler ithal yerine üreticiye destek istiyor.
Kurbanlık alacaklara da önemli uyarılar yapıldı.