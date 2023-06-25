Besiciler girdi maliyetlerinden yakındı: Hatay'da kurban pazarında alıcılar bekleniyor

Hatay'da besiciler kurban pazarında alıcıları bekliyor. Yem fiyatlarının yüksekliğinden yakının çiftçiler, desteklerin yeterli olmadığını söyledi.

Hüseyin Güler Hüseyin Güler
Son Güncelleme:

Hatay'ın İskenderun ilçesinde besiciler sanayi bölgesinde kurbanlıklarını satmaya çalışıyor.

Besicilerin sorunları aynı. Çiftçinin alım gücü düşük, yem ise çok pahalı.

Üreticiler kurban pazarından hükümete çağrı yaptı. Genç besiciler ithal yerine üreticiye destek istiyor.

Kurbanlık alacaklara da önemli uyarılar yapıldı.

# hatay # Kurban Pazarı # girdi maliyetleri

Benzer Videolar

Batman Ziraat Odasından planlı üretim çağrısı Batman Ziraat Odasından planlı üretim çağrısı
Bayram yoğunluğu başladı! Bayram yoğunluğu başladı!
Aşırı yağışlar üzümü vurdu Aşırı yağışlar üzümü vurdu
Sakarya'da tarım alanlarını sel vurdu Sakarya'da tarım alanlarını sel vurdu
İTÜ'de bu kez işçiler ayaklandı İTÜ'de bu kez işçiler ayaklandı
CHP'li İzmir Belediyesi'nde mali kriz CHP'li İzmir Belediyesi'nde mali kriz
Tuzla Belediyesi deprem yardımlarını sürdürüyor Tuzla Belediyesi deprem yardımlarını sürdürüyor
CHP'li yönetimden depremzedelere tebligat CHP'li yönetimden depremzedelere tebligat
Mağdur çiftçi ineğini satmak zorunda kaldı Mağdur çiftçi ineğini satmak zorunda kaldı
O faya dikkat! Prof. Dr. Sözbilir uyardı O faya dikkat! Prof. Dr. Sözbilir uyardı
İzmir'de Harmandalı çıkmazı İzmir'de Harmandalı çıkmazı
Marmaris'te yanan alanlar yeniden yeşerdi Marmaris'te yanan alanlar yeniden yeşerdi
Çok Okunanlar
1 Altın fiyatları bugün ne kadar?
2 İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?
3 Kazakistan'da Tokayev Güvenlik Konseyi'ni topladı
4 25 Haziran Resmi Gazete kararları
5 Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak?