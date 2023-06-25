Ankara Barosu'ndan LGBT propagandası

Ankara Barosu LGBT dayatmasına ortak olmaya devam ediyor.



14 Haziran'da düzenlenen LGBT etkinliğiyle tepki toplayan baro bu kez de sosyal medyadan LGBT'ye kol kanat gerdi.



Baro LGBT'yi "insan haklarını savunmak olarak" olarak savundu. "Onur Ayı" yürüyüşlerinin yasaklanmasını da hukuka aykırı buldu.



Ankara Barosu yaptığı açıklamada sözde Onur Ayları için mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

ANKARA BAROSU'NDAN LGBT PROPAGANDASI

Kişilerin sırf "insan" olmaktan kaynaklanan haklarını kullanabilmeleri için LGBTİ+ların önüne "ama-fakat"lardan oluşan duvarlar örülmektedir.Şiddetsiz ve yasaksız "Onur Ay"ları ve eşit yaşam hakkı için mücadeleye devam edeceğiz.



Baronun yaptığı açıklama, sosyal medya üzerinden de tepkilere neden oldu.



Ankara Barosu daha önce, “Güncel Gelişmeler Işığında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve LGBTİ+lar” başlığıyla söyleşi düzenlemişti.



Akara Barosu’na kayıtlı avukatlar, Cumhuriyet Kadınları Derneği , Türkiye Gençlik Birliği ve Birleştirici İş Dünyası Konseyi , LGBT propagandasına tepki gösterdi, baro önünde açıklama yapmışlardı.