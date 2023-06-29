İstanbul Valisi Davut Gül'den deprem açıklaması! Kentsel dönüşüm projeksiyonunu anlattı

İstanbul’un yeni Valisi Davut Gül, en önemli gündemlerinin deprem olduğunu açıkladı. Vali Gül, “Depreme daha dirençli hale getirmemiz gereken İstanbul’u yeniden yapılandıracağız” dedi.

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Cumhurbaşkanı kararnamesi ile İstanbul Valiliği’ne atanan Davut Gül, yol haritasını açıkladı. Vali Gül, en önemli gündemlerinin İstanbul’un depreme direncini artırmak olduğunu söyledi.

“ÖNCE ÇÜRÜK BİNALARDAN KURTULMALIYIZ”

Milliyet Gazetesine açıklamalar yapan İstanbul Valisi Davut Gül, kentsel dönüşüm projeksiyonunu anlattı.

- Depremin ne zaman olacağını bilmiyoruz. Bu nedenle bizim öncelikli olarak çürük yapılardan kurtulmamız, binaları dayanıklı hale getirmemiz lazım. İstanbul’da kentsel dönüşüm olabildiğince hızlanmalı. Bununla ilgili kurumların üzerine düşeni bir an önce yapmasında fayda var. Deprem hiç olmayacakmış gibi tedbir alınmazsa İstanbul ağır bir fatura öder.

Dönüşümün yalnızca konut olarak düşünülmemesini gerektiğini vurgulayan Vali Gül, “Sanayide, ticarette dönüşüm olmalı. Bu dönüşümle ayrıca İstanbul daha çok yeşil alana, sosyal donatılara kavuşacaktır. Deprem riskini bir şans olarak kabul ederek İstanbul’u yeniden yapılandırmak lazım” ifadelerini kullandı.

Restorasyon projelerinde ciddi mesafe alındığını belirten Vali Davut Gül, İstanbul’un tarihi kimliğinin muhafaza edilerek gelecek kuşaklara aktarmak için projeleri hızlandıracaklarının mesajını verdi.

# istanbul # deprem # Davut Gül

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