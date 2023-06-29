DEDAŞ üreten çiftçiye engel oluyor! Çiftçilerin talebi kamulaştırma

Dicle Elektrik Dağıtım Şirketi de sulama dönemlerinde her sene bölgenin bir numaralı gündemi oluyor. Hacizler, trafoların sökülmesi, elektriğin kesilerek sulamanın engellenmesi, yüksek faturalar ve daha birçok sorun çiftçinin karşısına çıkıyor.

Ekrem Demir Ekrem Demir
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Özel elektrik şirketi DEDAŞ yine çiftçiyi mağdur etti.

Yıllardır süren sorunlar artarak devam ediyor. Yükse faturalar, trafoların bakımsızlıktan patlaması, elektriklerin sık sık gitmesi ve bu nedenle çiftçinin ürününü sulayamaması, borcun var denilerek çiftçiye yatan prime şirketin el koyması başlıca sorunlar arasında.

Çiftçi artık bu sorunun aşılmasını talep ediyor. Enerji sorunu yaşamak istemiyor.

Batman’ın Beşiri ilçesinde çiftçilik yapan Eşref Tarhan DEDAŞ'ın kamulaştırılmasını talep etti. Hem de vakit kaybetmeden.

Üretici bütün zorluklara rağmen üretiyor, ancak önündeki engeller çığ gibi büyüyor.

Enerji ile diğer bir sorun da sulama sıkıntısı. Bölge çiftçisi GAP'ın tamamlanmasını bekliyor.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# DEDAŞ # batman

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