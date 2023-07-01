Hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı! Şüpheli ve bekçiler arasında ilginç diyalog

Gaziantep'te bir minibüsten hırsızlık yapmaya çalışan zanlı, bekçiler tarafından suçüstü yakalandı. Zanlı, bekçilerin bayramını kutlayarak kurtulmaya çalıştı. Şüphelinin çabaları sonuçsuz kaldı. Bekçiler şüpheliyi gözaltına aldı.

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Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli çarşı ve mahalle bekçileri, Eyüpoğlu Mahallesi'nde devriye görevi yaparken, park halindeki bir minibüsün arka kapısının camından bir kişinin çıkmaya çalıştığını fark etti.

Minibüsün yanına giden bekçiler, şüpheli M.S.A'ya minibüsün kendisine ait olup olmadığını ve ne yaptığını sordu.

Bekçiler, aracın kimin olduğunu bilmediğini ve ön kısmında gördüğü sigaradan almak için araca girdiğini söylemesi üzerine zanlının üzerini aradı.

Bekçilere, "Bir elinizi öpseydim, bayramınızı kutlasaydım ağabey. Ben sizleri çok seviyorum." diyen şüpheli M.S.A, gözaltına alındı.

Yapılan incelemede, 17 suç kaydı olduğu belirlenen M.S.A. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Zanlının hırsızlık girişimi ve gözaltına alınma anları, bekçinin yaka kamerası tarafından kayıt altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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