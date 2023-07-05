Bağşbağlar'da 30 yıllık acı hâlâ taze! Kemaliye'de anma töreni gerçekleştirildi

Köylüler, Ulusal Kanal mikrofonuna konuştu. Gladyonun kirli oyunlarını, bir bir ortaya döktü...

Tarih 2 Temmuz 1993'ü gösterdiğinde Gladyo Sivas Madımak'ta 33 aydınımızı yaktı. Tam üç gün sonra ise Erzincan’ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde 33 köylümüzü kurşuna dizdi. Planlanan kirli tezgahlar Türkiye'yi karıştırmak için bir bir devreye sokuldu.

Başbağlar'da kanlı tertibi planlayan Gladyonun silahı bölücü terör örgütü PKK'nın elindeydi.

Yıllardır dinmeyen acı için Başbağlar Köyü'nde anma töreni düzenlendi.

Törene Vatan Partisi heyeti de katıldı. Konuşma yapan Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı, teröre geçit verilmeyeceğini vurguladı.

Anma töreninde emperyalist güçlere karşı birlik mesajı verildi.

İyi Parti, Saadet, Deva, Gelecek, Memleket ve Zafer Partisi ise anma törenine katılmadı.

İstanbul'da da bir anma töreni yapıldı. Kemaliye Başbağlar Köyü Derneği tarafından düzenlendi.

Törende Vatan Partisi Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Şule Perinçek de konuşma yaptı.