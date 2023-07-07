Anadolu Otoyolu'nda feci kaza

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, tır ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

Son Güncelleme:

Otoyolun Ankara istikametinde seyreden D.S'nin kullandığı 16 LSR 47 plakalı tır ile F.Ü. idaresindeki İstanbul-Kars seferini yapan Doğu Kars firmasına ait 12 AL 772 plakalı yolcu otobüsü Yeniçağa mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada 4'ü çocuk, biri ağır 20 kişi yaralandı.

İtfaiye personelince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, Gerede Devlet Hastanesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.

Trafiğin tek şeritten sağlandığı otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu. Ankara istikameti, araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

Yaralılardan Hüryet Kırtağ (61) müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tedavi altına alınan 19 kişi ise işlemlerinin ardından taburcu edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Anadolu Otoyolu # kaza

Benzer Videolar

Bağşbağlar'da 30 yıllık acı hâlâ taze Bağşbağlar'da 30 yıllık acı hâlâ taze
İzmir'de ekmeğin fiyatında büyük artış! İzmir'de ekmeğin fiyatında büyük artış!
Yolcu treninde yangın çıktı Yolcu treninde yangın çıktı
Kurban Bayramı'nın son günü kana bulandı Kurban Bayramı'nın son günü kana bulandı
Hırsızlık yaparken yakalanan zanlıdan ilginç taktik Hırsızlık yaparken yakalanan zanlıdan ilginç taktik
Eskişehir'de yolcu otobüsü devrildi Eskişehir'de yolcu otobüsü devrildi
Tuzla'da geri dönüşüm deposu yandı Tuzla'da geri dönüşüm deposu yandı
DEDAŞ üreten çiftçiye engel oluyor DEDAŞ üreten çiftçiye engel oluyor
Muğla'da ormanlık alanda yangın çıktı Muğla'da ormanlık alanda yangın çıktı
Altın dolu çantayı polise teslim ettiler! Altın dolu çantayı polise teslim ettiler!
İstanbul Valisi Davut Gül'den deprem açıklaması! İstanbul Valisi Davut Gül'den deprem açıklaması!
İstanbul TEM Otoyolu'nda trafik kazası! İstanbul TEM Otoyolu'nda trafik kazası!
Çok Okunanlar
1 7 Temmuz Resmi Gazete kararları
2 7 Temmuz Türkiye geneli hava durumu
3 Çağla Şıkel'i kas yığınına çeviren diyet!
4 Ortalık fena karıştı! Twitter'dan Threads'a dava
5 Bazı vergi ve harç oranlarında artış yapıldı