Kirazda fiyat beklentiyi karşılamadı! Ispartalı üretici sesini duyurmak istiyor

Kıpkırmızı kirazlar Beyşehir gölünün kıyısında Toros dağlarının eteğinde yetişiyor.

Isparta Gedikli'nin aromalı ve lezzetli kirazlarının hasadına başlandı. Ancak çiftçinin tadı kaçtı. Çiftçi tamamı ihracat edilen kirazların pazarlaması konusunda emeğinin karşılığını alamıyor. Fiyat düşük.

İhracat için üretilen kiraza daha fazla masraf yapılıyor. Kirazın hastalıktan korunması için daha pahalı gübre ve ilaç kullanılıyor.

Zaten girdi maliyetleri altında ezilen çiftçiler bir de emeğinin karşılığını alamayınca zarar ediyor.

Giderler arasında işçi ücretleri de büyük pay oluşturuyor.

Ispartalı üretici yetkililere sesini duyurmaya çalışıyor.

Birçok üründe olduğu gibi emekçiler kiraza taban fiyat istiyor.