Etil alkol satışında yeni düzenleme! Bakanlık duyurdu

Tarım ve Orman Bakanlığı, alkol piyasasının denetimini artırmak ve kayıp ile kaçakları önlemek amacıyla tıbbi kullanım amaçlı etil alkolün iç piyasadaki kullanımı hakkında yeni düzenlemeye gitti.

Mert Sagit Mert Sagit
Etil alkol satışında yeni düzenleme! Bakanlık duyurdu
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Bakanlık, ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerini dikkate alarak tıbbi etil alkolün kullanım amacı ve miktarını belirlemek için harekete geçti. Bu doğrultuda, alkol piyasasının denetimini sağlamak ve sektördeki kayıp ve kaçağı azaltmak amacıyla bir tebliğ taslağı hazırlandı.

KULLANIM AMACI BELİRLENDİ

Düzenleme ile, tıbbi etil alkolün iç piyasaya arzına dair usul ve esaslar belirleniyor. Taslağa göre, yalnızca sağlık hizmet sunucuları ve hayvan sağlığı kuruluşları, tıbbi kullanım amaçlı etil alkol alabilecek. Diğer sağlık kuruluşlarının talepleri ise Bakanlığın Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı tarafından değerlendirilecek.

Kullanım amacı olarak, eczanelerde majistral ilaç yapımında ve eczane dışındaki sağlık hizmet sunucuları ile hayvan sağlığı kuruluşlarında faaliyetlerle uyumlu bir şekilde kullanılmasına izin verilecek. Bu kuruluşlar, satın aldıkları etil alkolü bedelli veya bedelsiz olarak piyasaya sunamayacak ve belirtilen alanlar dışında kullanamayacaklar.

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