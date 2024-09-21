Etil alkol satışında yeni düzenleme! Bakanlık duyurdu

Bakanlık, ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerini dikkate alarak tıbbi etil alkolün kullanım amacı ve miktarını belirlemek için harekete geçti. Bu doğrultuda, alkol piyasasının denetimini sağlamak ve sektördeki kayıp ve kaçağı azaltmak amacıyla bir tebliğ taslağı hazırlandı.

KULLANIM AMACI BELİRLENDİ

Düzenleme ile, tıbbi etil alkolün iç piyasaya arzına dair usul ve esaslar belirleniyor. Taslağa göre, yalnızca sağlık hizmet sunucuları ve hayvan sağlığı kuruluşları, tıbbi kullanım amaçlı etil alkol alabilecek. Diğer sağlık kuruluşlarının talepleri ise Bakanlığın Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı tarafından değerlendirilecek.

Kullanım amacı olarak, eczanelerde majistral ilaç yapımında ve eczane dışındaki sağlık hizmet sunucuları ile hayvan sağlığı kuruluşlarında faaliyetlerle uyumlu bir şekilde kullanılmasına izin verilecek. Bu kuruluşlar, satın aldıkları etil alkolü bedelli veya bedelsiz olarak piyasaya sunamayacak ve belirtilen alanlar dışında kullanamayacaklar.