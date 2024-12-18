Eurofighter savaş uçakları Ankara'da

İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait iki adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı, incelenmek üzere Ankara'ya geldi.



Mürted Hava Üssü'ne iniş yapan uçaklar, Türk yetkililer tarafından inceleniyor.



Uçaklarla birlikte Ankara İngiltere’den bir konuğu da ağırladı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Birleşik Krallık Savunma Tedarik ve Sanayi Devlet Bakanı Maria Eagle ile bir araya geldi.



Görüşmede, Türkiye’nin Eurofighter savaş uçağı talebi değerlendirildi.



Bakan Güler, hafta sonu Eurofighter savaş uçağı tedariğiyle ilgili görüşmelerin olumlu şekilde sürdüğünü söylemişti.