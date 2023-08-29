Ev değil uyuşturucu fabrikası

Tekirdağ’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir evde uyuşturucu üretimi yapıldığı tespit edildi.

Ev değil uyuşturucu fabrikası
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Güvenlik güçlerinin arama yaptığı ev, uyuşturucu üretim tesisini aratmadı. Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından ilçe merkezine bağlı Ertuğrul Mahallesi’nde B.E.K isimli şahsın evine operasyon düzenlendi.

Ev değil uyuşturucu fabrikası - Resim : 1

EV DEĞİL UYUŞTURUCU FABRİKASI!


Yapılan aramalarda adeta bir uyuşturucu fabrikasına çevrilen evden 6 kök hint keneviri bitkisi, 30 gram hint keneviri tohumu, 1 adet kenevir öğütücü ve 0.5 gram esrar maddesi, 1 adet çalışır vaziyette hassas terazi, 16 adet 1 litrelik kutular halinde sıvı kimyasal gübre, 9 adet şeffaf kilitli poşet, 18 adet ısıtma maksatlı kullanılan ampül, 3 adet ısı ölçer termostat, 3 adet zaman ayarlı priz, 4 adet 600W güç adaptörü, 4 adet büyük boy havalandırma borusu, yaklaşık 2 metre uzunluğunda rulo haline alüminyum folyo, 2 adet aydınlatma düzeneği, içinde bitki yetiştiriciliği yapılan 2 adet kapalı bez kabin, 4 adet bez saksı ele geçirildi.

Ev değil uyuşturucu fabrikası - Resim : 2


Düzenlenen operasyonda yakalanan B.E.K isimli şahıs gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet güçleri, il genelinde uyuşturucu ile mücadelede kararlılıkla operasyonlarına devam edeceklerini belirtti.

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# Tekirdağ # Tekirdağ
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