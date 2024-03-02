Evlerinin bahçesinde bebek buldular!

Ağlama seslerine doğru giden bina sakinleri, bahçelerinde bebek buldular. Bebek yüzüstü şekilde, toprak üzerinde bulundu!

Evlerinin bahçesinde bebek buldular!
Editör: Yağmur Biçen

1 Mart günü Pendik'te sabaha karşı 04.30 saatlerinde yaşanan olay duyanları şok etti.

Sabah saatlerinde Bayram Çakır isimli vatandaş, evinin bahçesinde ağlama sesi duydu. Sesin nereden geldiğini kontrol etmek için dışarıya çıkan Bayram Çakır, evin bahçesinde yeni doğmuş bir bebeğin olduğunu fark etti.

Görenlerin polisi araması üzerine olay yerine gelen polis ekipleri evin bahçesine bırakılan bebeği sağlık ekiplerine teslim etti.

Olayın yaşandığı apartmanda oturan Nermin Çakır, "Üst komşu seslendi aşağı indim. Çocuğu aldım sardım eşimle beraber, sonra üst komşu da geldi polisi çağırdık. Onlar geldi çocuk çıplak daha yeni doğmuş ve sağ, eşimle beraber polisi aradık. Sabahtan beri de karakolda önce polis geldi sonra ambulans geldi hastaneye götürdüler" dedi.


Olayla ilgili konuşan Refika Bolat, "Buraya toprağın üstüne bebek bırakmışlar ama yüzükoyun bırakmışlar bilmiyoruz ambulans götürmüş bebeği. kimin bıraktığını bilmiyoruz. Şu an polisler inceleme yapıyorlar Topraklı bölgeye bırakmışlar" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# bebek
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