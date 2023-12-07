Ezine Peyniri Coğrafi İşaret Tescili Aldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin AB'den coğrafi işaret tescili alan ürünlerine ilişkin paylaşım yaptı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu yaptığı açıklamada, Ezine peynirinin Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili aldığını bildirdi. Ezine peynirinin Türkiye'nin AB'den coğrafi işaret tescili alan 18'inci ürünü olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, "AB'den tescilli ilk Türk peynirimiz. Ülkemize hayırlı olsun. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Çok yakında başka ürünlerimizin müjdesini vereceğiz." ifadelerini kullandı.

AB'de 45 coğrafi işaret ve 5 geleneksel ürün adıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, bugüne kadar tescil alan ürünleri de şöyle sıraladı:

1- Gaziantep baklavası

2- Aydın inciri

3- Malatya kayısısı

4- Aydın kestanesi

5- Milas zeytinyağı

6- Bayramiç beyazı

7- Taşköprü sarımsağı

8- Giresun tombul fındığı

9- Antakya künefesi

10- Suruç narı

11- Çağlayancerit cevizi

12- Gemlik zeytini

13- Edremit zeytinyağı

14- Milas yağlı zeytini

15- Ayaş domatesi

16- Maraş tarhanası

17- Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini

​​​​​​​18- Ezine peyniri