Fatih Camii İmamına Bıçaklı Saldırı: Saldırgan Gözaltına Alındı

İstanbul'da Fatih Camii’nde namaz sırasında sorun çıkaran şüpheli Ö.S, özel güvenlik görevlileri tarafından camiden çıkarıldı.

Namazın ardından imam odasına giren ve Usta ile konuşmak istediğini belirten zanlı, imam ile araya girmeye çalışan cami cemaatinden B.E'yi bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli Ö.S. gözaltına alındı.​​​​​​​

Yaralıların Hayati Tehlikesi Yok

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: