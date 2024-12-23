Fatih'te 2 bina tahliye edildi! İBB yardımcı olmadı, vatandaş mağdur oldu

İstanbul’un Fatih ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekiplerin yer altı çalışmaları sonucunda 4 binanın bulunduğu alanda zemin kayması oluştu.

Fatih Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü yetkilileri soruna İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kanalizasyon çalışmasının neden olduğunu belirtti. Vatandaşlara evlerini boşaltmaları için 3 gün süre verilen tebligatlar gönderildi.

2 bina 3 gün içinde acilen boşaltıldı. Binada oturan vatandaşlar, belediyeden hiçbir destek alamadığını söyledi.