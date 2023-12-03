Fatih'te Geniş Çaplı Asayiş Uygulaması

İstanbul'un Fatih ilçesinde geniş çaplı asayiş uygulaması yapıldı. Helikopterin de destek verdiği uygulamalarda araçlar aranırken, sürücü ve yolcuların kimlik kontrolü yapıldı.

Fatih'te Geniş Çaplı Asayiş Uygulaması

İstanbul'un Fatih ilçesinde akşam saatlerinde, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından Aksaray Meydanı'ndan ilçe genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Ekiplerin uygulamasına helikopter de destek verirken "Yunus" olarak bilinen motosikletli polis timleri ile bekçiler de uygulamaya katıldı.

Uygulama noktalarında durdurulan araçlar aranırken, sürücü ve yolcuların kimlik kontrolü yapıldı.

Asayiş uygulamasının gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# istanbul # fatih # asayiş uygulaması
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