Feci kaza: Anne ve kızı İETT otobüsünün altında kaldı

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve kızı, bir İETT otobüsünün altında kaldı.  Kazada 3 yaşındaki küçük kız hayatını kaybederken, anne ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay, güvenlik kameralarına yansıdı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Feci kaza: Anne ve kızı İETT otobüsünün altında kaldı
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Olay, Sancaktepe'nin Mevlana Mahallesi Veysel Karani Caddesi ile Atatürk Caddesi kesişiminde, saat 18.30 sıralarında gerçekleşti. İddiaya göre, araçlara yeşil ışık yandığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu anne ve kızı, seyir halindeki 34 HO 3747 plakalı İETT otobüsünün altında kaldı. Küçük kız olay yerinde hayatını kaybederken, anne itfaiye ekipleri tarafından otobüs altından çıkarıldı ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay sonrası İETT otobüsünün şoförü gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri çalışmalara başladı. Küçük kızın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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