Feci kaza: Motosiklet ile tır çarpıştı, 1 ölü

Kavaklı Mahallesi'nde saat 14.00 sularında meydana gelen kazada, Y.Ç. yönetimindeki 27 AOH 825 plakalı tır ile Murat Ç'nin (55) kullandığı 01 AYY 228 plakalı motosiklet çarpıştı. Tırın altına giren motosiklet sürücüsü ağır şekilde yaralandı.

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, motosiklet sürücüsü Murat Ç'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Murat Ç'nin cenazesi, incelemelerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.