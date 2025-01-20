Feci kaza: Motosiklet ile tır çarpıştı, 1 ölü

Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü Murat Ç. yaşamını yitirdi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Feci kaza: Motosiklet ile tır çarpıştı, 1 ölü
Yayınlanma:

Kavaklı Mahallesi'nde saat 14.00 sularında meydana gelen kazada, Y.Ç. yönetimindeki 27 AOH 825 plakalı tır ile Murat Ç'nin (55) kullandığı 01 AYY 228 plakalı motosiklet çarpıştı. Tırın altına giren motosiklet sürücüsü ağır şekilde yaralandı.

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, motosiklet sürücüsü Murat Ç'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Murat Ç'nin cenazesi, incelemelerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovakya Başbakanı Fico'yu resmi törenle karşıladıCumhurbaşkanı Erdoğan, Slovakya Başbakanı Fico'yu resmi törenle karşıladıGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

adana trafik kazası
Günün Manşetleri
"Yargı mensuplarına yönelik tehditkâr açıklamalara izin vermeyiz”
Özel okullara soruşturma başlatıldı
Vali Şahin Ankara'dan dönen Suriyeli sayısını açıkladı
4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
Terör soruşturmasında 9 gözaltı
Hız sınırı, yerlilik şartı ve daha fazlası
Başkasının tapu bilgilerini paylaşan sanığa hapis cezası
255 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Merkez Bankası’ndan KKM hesapları için yeni adım!
Uyuşturucu imalatçısına suçüstü!
Çok Okunanlar
Emekliye bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Emekliye bayram ikramiyesi ne kadar olacak?
Son dakika: Sivas'ta peş peşe deprem oldu Son dakika: Sivas'ta peş peşe deprem oldu
Sivas'ta bir deprem daha yaşandı! Ulaş ilçesinde... Sivas'ta bir deprem daha yaşandı! Ulaş ilçesinde...
Prof. Dr. Naci Görür'den deprem uyarısı: O şehirler kırılmaya hazır, daha tehlikeli Prof. Dr. Naci Görür'den deprem uyarısı: O şehirler kırılmaya hazır, daha tehlikeli
Her kadın çalışan için 22 bin 104 lira destek Her kadın çalışan için 22 bin 104 lira destek