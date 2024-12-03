Feci kaza: Ticari araç ve motosiklet çarpıştı

Aydın’ın Buharkent ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, bir motosiklet ile çarpışan ticari araç savrularak park halindeki motosiklet ve minibüse çarptı. Kaza sonucu 9 kişi yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Buharkent ilçesinin İstiklal Mahallesi Hulusi Alpan Caddesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 9. Sokak üzerinde ilerleyen 01 AZK 278 plakalı ticari araç, Hulusi Alpan Caddesi’nde seyreden 09 AOL 101 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan ticari araç, önce yol kenarındaki 09 ZG 726 plakalı motosiklete, ardından ise 09 AFA 580 plakalı minibüse çarparak durabildi.

Kaza sonrası araçta bulunan 8 kişi ve motosiklet sürücüsü yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Kısa sürede olay yerine ulaşan polis ve sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak ambulanslarla en yakın hastaneye sevk etti.

Yaralıların sağlık durumunun stabil olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.