Feci kaza! Tır yolcu otobüsüne çarptı: 11 yaralı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde seyir halindeki bir tırın yolcu otobüsüne arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaralandı. Kaza, Bozüyük-Eskişehir kara yolunun Poyra rampası mevkisinde gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 16 RAK 36 dorse plakalı tır, önünde ilerleyen 75 AG 007 plakalı yolcu otobüsüne büyük bir hızla arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otobüs, yoldan çıkarak ancak durabildi. Otobüsteki yolculardan bazıları büyük panik yaşarken, 11 kişi yaralandı.

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, çevredeki hastanelere sevk etti.

Kazanın ardından Bozüyük-Eskişehir kara yolu, Eskişehir yönüne trafiğe kapatıldı. Trafikte uzun araç kuyrukları oluşurken, ekiplerin yolu açmak için yoğun çaba sarf ettiği öğrenildi.

VALİ AYGÜL: "HAYATİ TEHLİKESİ OLAN YARALIMIZ YOK"

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, kazayla ilgili X hesabından yaptığı açıklamada, "11 yolcumuz yaralı olup anlık değerlendirmeye göre hayati tehlikesi olan yaralımız olmadığı yönündedir. Yol açılması ile ilgili ekiplerimiz çalışmakta olup adli ve idari soruşturma devam etmektedir." ifadesini kullandı.