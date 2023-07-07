Fethiye'de trafoda çıkan yangın halkı tedirgin etti!
Muğla Fethiye'de trafoda çıkan yangın mahalleliler tarafından büyük panik oluştururken, küçük çaplı patlamalar oluşturdu. Yangın sonucunda Muğla'nın Fethiye ilçesinde kısmi yerlerinde elektrik kesintileri yaşandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde trafoda çıkan yangın söndürüldü.
Tuzla Mahallesi Cahit Gündüz Caddesi'ndeki trafoda, küçük çaplı patlamalar sonrası yangın çıktı.
Trafodan duman çıktığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve elektrik dağıtım firması ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangının ardından bölgede kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı