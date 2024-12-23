FETÖ hükümlüsü firari eski emniyet müdürü yakalandı
FETÖ üyeliğinden hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari eski emniyet şube müdürü 49 yaşındaki E.Ş.Z, Sivas'ta yakalandı.
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Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Emniyet Genel Müdürlüğünden ihraç edilen eski emniyet şube müdürü 49 yaşındaki E.Ş.Z'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Sivas İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürüttükleri çalışmada E.Ş.Z'yi yakaladı.
Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı